مداهمة 215 وكرًا لتجارة المخدرات خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ورموجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (215) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (242) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (128,185كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (27,100كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,029 كيلو جرام).كمية من مخدرالهيدرو وزنت (8كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (1,011 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (1,510 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,040كيلو جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (765 جرام).عدد (2265) أمبول مخدر.عدد (53703) قرص مخدر.

ملاحقة تجار المخدرات

قررت جهات التحقيق بالساحل، حبس متهم بتصنيع المواد المخدرة داخل شقته والاتجار بها، حيضت ضبط بحوزته 12 كجم من مادة البودر المخدرة في الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلًا سيارة مستأجرة، وعُثر بداخلها على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كجم - طبنجة – عدد من الطلقات النارية).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامى بقصد إستخدامها فى تصنيع مسحوق البودر المخدر.. وبإستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على ( كمية من البودر المخدر وزنت 10 كجم - المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).