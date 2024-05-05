رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس تناقش تطور النسق الاستعاري في أدب الرحلات

منحت كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها جامعة عين شمس، الباحثة دعاء حسن محمد أحمد البالكي المدرس المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها درجة الدكتوراه في رسالة حول "تطور النسق الاستعاري في أدب الرحلات" بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالتبادل بين الجامعات المصرية.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور هيثم الحاج علي أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة حلوان، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب سابقًا، والأستاذ الدكتور خيري دومة أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة.

تناولت الدراسة تأمل وعي السارد/ الرحالة لعالمه المحيط به وإدراكه خلال تجربته الرِحْلِّية، والوقوف على كُنه التقنيات السردية التي لجأ إليها بوصفها عتبات استعارية يلجأ إليها كي يبوح بخلجات وعيه وإدراكه، وكيفية تبدى العالم والأخر له؛ وذلك من خلال تأمل بعض نصوص الرحلة العربية المختارة في فترات زمنية متفاوتة.

بالإضافة إلى الإتكاء على التقنيات السردية التي أشار إليها "ديفيد هيرمان" فيما يعُرف بعلم السرد المعرفي؛ إذ قٌسمت إلى بنى صغرى وأخرى كبرى تتضافر معًا مكونة صورة عن وعي السارد وإدراكه لعالمه المحيط وتفاعله معه؛ فالبنى الصغرى تتكون من الأحداث، والحالات، والأفعال، وأدوار المشاركين، والبنى الكبرى تتكون من: المكان، والزمان، ووجهات النظر، والمرجع السياقي. فضلا عن تأمل بعض المصطلحات التي اقترنت بهذا العلم؛ مثل: (التمركز، والتجسيد، والانفعالات، والإدراك، والكواليا).

كما تطلبت طبيعة الدراسة الوقوف عند بعض نصوص الرحلة العربية المتنوعة زمنيًا؛ وهي عجائب الدنيا لسليمان التاجر، ورحلة ابن جبير، ورحلة الصفار إلى فرنسا لمحمد بن عبد الله الصفار، وجنوبًا وشرقًا لمحمد المخزنجي.

دعاء حسن محمد أحمد البالكي المدرس بآداب جامعة عين شمس



وتكوت الدراسة من: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول وخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع.

- المقدمة: لعرض أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، والإشكالية التي تعالجها، والمنهج المُتبع في ذلك، والصعوبات التي واجهتني أثناء البحث والتحليل.

- التمهيد بعنوان: أدب الرحلة وإدراك العالم؛ للوقوف على ماهية أدب الرحلة، ودوافع أدب الرحلة وعوامله، وأهميته وقيمته، وأهم الخصائص المميزة له.

- الفصل الأول: علم السرد المعرفي مدخلًا إلى أدب الرحلة؛ للوقوف على ماهية علم السرد المعرفي، ونشأته، والمفاهيم والمصطلحات المرتبطة به، والبناء التحليلي لسرد عوالم القصص في ضوئه، والعلاقة بين أدب الرحلة وعلم السرد المعرفي.

- الفصل الثاني: تطور البنى الصغرى في النصوص الرحلية في ضوء علم السرد المعرفي

- الفصل الثالث: تطور البنى الكبرى في النصوص الرحلية في ضوء علم السرد المعرفي

- الخاتمة: فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.

وأشادت اللجنة المناقشة بالدراسة فأكد الدكتور هيثم الحاج؛ على الريادة في الدراسة بهذا المنهج لأنه منهج جديد في ساحة النقد الأدبي ولم توجد أي دراسة على مستوى مصر والوطن العربي قامت به، منهج "علم السرد المعرفي"، وحتى المقالات المذكورة عنه كانت بصفة عامة ولم تتطرق إلى الآليات أو طرق التحليل، وهو ما أكدته اللجنة وأشاروا بقولهم "جرأة الباحثة" في التطرق إلى منطقة جديدة لم تدرس من قبل فضلا عن قيام الباحثة بترجمة المنخهج ومحاولة الوقوف على آلياته، ومن ثم محاولة التطبيق التحليلي على نصوص من الأدب العربي.