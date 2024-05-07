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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشامي : هذا سبب عدم استمراري مع الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف محمد الشامي نجم فريق المصري البورسعيدي، عن سبب عدم نجاحه في فترته التي لعب فيها بصفوف نادي الزمالك.

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وقال الشامي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "لا أحب اختلاق الأعذار ولكت عدم توفيقي في فترتي مع الزمالك كان لها سبب".

وتابع: "عندما انضممت للزمالك كان معي 19 لاعب أخر تعاقد معهم النادي في هذه الفترة".

وأكمل: "أنا زمالكاوي وأتمنى فوز الفريق بلقب الكونفدرالية هذا الموسم من أجل الجماهير، فالفريق لم يفز بأي بطولة قارية منذ خمسة سنوات".

وأتم: "الزمالك والأهلي لديهم القدرة على حصد بطولتي إفريقيا هذا الموسم بالطبع، فهما أقوى فريقين في القارة وبالطبع أتمنى لكلاهما التوفيق".

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