الثلاثاء 07 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المقاومة الفلسطينية تعلن وفاة أسيرة جراء القصف الإسرائيلي

تبادل سجناء خلال
تبادل سجناء خلال الهدنة السابقة

أعلنت فصائل فلسطينية وفاة المحتجزة جودي فانشتاين متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف مكان الاحتجاز قبل شهر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

 

وكانت حركة حماس قد ذكرت في بيان مقتضب اليوم الاثنين أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى "اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع رئيس المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة  على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار". 

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وفي وقت سابق اليوم الاثنين، هددت حماس بتعليق مشاركتها بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في حال وسعت الأخيرة عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

وفور إعلان حماس أنها وافقت على مقترح الهدنة الذي عرضه الوسيطان المصري والقطري، احتفلت حشود وأطلقت النار في الهواء في شوارع مدينة رفح في جنوب غزة. وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن البعض بكوا من الفرح وأطلق البعض النار في الهواء احتفالا بالنبأ. 

وتجمّع أشخاص بالمئات ملوحين بالأعلام الفلسطينية وقد شغّل أحدهم آلة لنفخ الدخان الضبابي تستخدم في الحفلات، فيما صفّق آخرون حملوهم رفاقهم على أكتافهم. ورقص البعض حول نار تم إشعالها على قارعة الطريق فيما رفع آخرون شارات النصر. 

ووقف البعض فوق حافلات وشاحنات ملوحين بمناديل. الأمم المتحدة تحث على التوصل لاتفاق ومن جهته، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير حث حكومة إسرائيل وحركة حماس "على بذل جهود إضافية لازمة لتحقيق اتفاق ووقف المعاناة الحالية". 

وأضاف المتحدث: "الأمين العام قلق بشدة من المؤشرات على أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ربما تكون وشيكة". وتابع ستيفان دوجاريك قائلا: "الأمين العام يذكر الطرفين بأن حماية المدنيين لها أولوية في القانون الدولي الإنساني".

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