الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميتروفيتش يواصل التألق ويحقق أرقام مميزة مع الهلال

ميتروفيتش
ميتروفيتش

يواصل الصربي ألسكندر ميتروفيتش مهاجم الهلال التألق هذا الموسم في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تسجيله هدفا أمام أهلي جدة.

وتعادل الهلال مع أهلي جدة بهدف لمثله ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي.
 

ميتروفيتش الأكثر تسجيلا بالرأس


سجل ميتروفيتش هدفا في شباك أهلي جدة برأسه، ليكون المهاجم الأكثر تسجيلا للأهداف بالرأس هذا الموسم في الدوري السعودي برصيد 8 أهداف.


ميتروفيتش يقتحم ترتيب ا الهدافين التاريخيين للهلال:
 

سجل ميتروفيتش 24 هدفا مع الهلال في الدوري السعودي ليقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للزعيم ويحتل المركز الرابع بالتساوي مع النيجيري أوديون إيجالو، فيما يعتلي القائمة الفرنسي بافتيمبي جوميز بـ 81 هدفا، خلفه البرازيلي كارلوس إدواردو (54 هدفا) مواطنه تياجو نيفيز ثالثا (40 هدفا).

وخاض ميتروفيتش 43 مباراة مع الهلال ومنتخب صربيا، وسجل 40 هدفا وصنع 8 آخرين ليسهم بـ 48 هدفا، في الموسم الكروي الجاري.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، ويسعى رفقاء ميتروفيتش للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الوصول إلى النهائي المقرر له يوم 31 مايو الجاري.

وكان ميتروفيتش انتقل إلى الهلال قادما من صفوف فولهام الإنجليزي ويمتد عقد الصربي مع الزعيم حتى شهر يونيو من عام 2026، ووصلت قيمته التسويقية إلى 28 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

يأتي ميتروفيتش في وصافة جدول ترتيب الهدافين في الدوري السعودي برصيد 24 هدفا خلف كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بفارق 8 أهداف، بعدما وصل الدون إلى 32 هدفا.
 

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