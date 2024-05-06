تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام الريال.. هاري كين في الهجوم

يبحث توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، وذلك من أجل التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023/2024.

وانتهت مواجهة الذهاب من الدور نصف النهائي بين بايرن ميونخ وريال مدريد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، في الموقعة التي استضافها ملعب "أليانز اَرينا".

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: إريك داير - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس

خط الوسط: جوريتسكا - جمال موسيالا - كيميتش

خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - توماس مولر

ريال مدريد وبايرن ميونخ.. الموعد والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ في تمام العاشرة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

بينما تُنقل مباراة ريال مدريد أمام نظيره بايرن ميونخ عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الأدوار الاقصائية.