أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد القائمة الأساسية لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

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ويستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونيخ على ملعب سانتياجو برنابيو في العاشرة مساء اليوم بإياب نصف نهائي أبطال أوروبا.



وضمت قائمة الملكي كل من ….

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، كيبا.

خط الدفاع : كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي.

خط الوسط : بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

وكان ريال مدريد تعادل ذهابًا مع نظيره بايرن ميونخ بهدفين لمثلهما في المباراة الأولي التي أقيمت في ألمانيا.