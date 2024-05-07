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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد الشامي: جددت للإسماعيلي بدون مقابل ولم أكن موفق مع الزمالك

الشامي
الشامي

تحدث محمد الشامي نجم فريق المصري البورسعيدي، عن تفاصيل مفاجئة بشأن فترته مع الإسماعيلي وحزنه من انتقاد الجماهير له.

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وقال محمد الشامي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "بعدما انضممت إلى الزمالك لم تسير معي الأمور بشكل جيد هناك وانتقلت بعدها إلى الإسماعيلي".

وتابع: "قضيت أفضل خمسة سنوات في الاسماعيلي، ولكن الجماهير لم تعرف القصة الصحيحة".

وأتم: "عندما انتهى عقدي مع الإسماعيلي ذهبت للإدارة وقمت بتجديد عقدي بدون مقابل، وأبلغتهم أنني مستمر مع الفريق حتى يبلغوني بالرحيل، ولم أبخل بأي مجهود طوال هذه الفترة".

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