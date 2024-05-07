الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في شهر

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024، لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مدعومة بنتائج أرباح قوية لشركات، منها بنوك مثل يو.بي.إس السويسري ويوني كريدت الإيطالي، إضافة إلى معنويات متفائلة بخصوص خفض أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بعدما أغلق عند أعلى مستوى في أسبوع أمس الاثنين.

وقفز سهم يو.بي.إس 6.3 بالمئة بعدما أعلن البنك زيادة صافي الربح في الربع الأول بنحو ثلاثة أمثاله، في أول ربح فصلي يحققه البنك منذ استحواذه على منافسه كريدي سويس.

وصعد مؤشر الخدمات المالية 1.8 بالمئة.

وارتفع سهم يوني كريدت، ثاني أكبر البنوك الإيطالية بنحو ثلاثة بالمئة.

وزاد سهم إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق 6.5 بالمئة. لكن الشركة أعلنت عن برنامج لترشيد التكاليف بعد خفض توقعاتها للأرباح للعام بأكمله. وعلى الجانب الآخر تراجع سهم كولوبلاست الدنمركية لصناعة المعدات الطبية 5.1 بالمئة.

وتلقت الأسهم دعما أيضا من انخفاض العائد على سندات منطقة اليورو بفعل زيادة المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروربي سيخفضان الفائدة هذا العام في أعقاب بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

البورصة المصرية

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط هبوط أسهم المصرية للاتصالات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 26075 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 31885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11233 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 5823 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 8355 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 7440 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: عبور لاند للصناعات الغذائية، وسيتي للتحاليل الطبية، واسيك للتعدين-اسكوم، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وتعليم لخدمات الإدارة، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، ومصر للأسواق الحرة.