دورة تأهيلية في "أحكام الصلاة" للمتقدمين لمسابقة العمال بأوقاف الفيوم 

عقدت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات الدورة التأهيلية في "أحكام الصلاة" للراغبين في التقدم لمسابقة العمال بمساجد المحافظة.

خلال ذلك انطلقت فعاليات الدورة التدريبية بمديرية أوقاف الفيوم لعدد (161) من الراغبين في التقدم لمسابقة العمال لعام 1445ه‍-2024م في" أحكام الصلاة والتدريب على الآذان".

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم محاضرا، وفضيلة الشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ طه علي مسئول المساجد الحكومية بالمديرية، وفضيلة الشيخ أحمد محمد عبد الحميد عضو المكتب الفني بالمديرية، وعدد من أئمة الأوقاف، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، بقاعة مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

وكيل أوقاف الفيوم: العبادة الصحيحة هي التي تنعكس على أخلاق الإنسان ومعاملاته.

وخلال هذه الدورة أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل أوقاف الفيوم، أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا”، وأن الله (عز وجل) قد خصها وخص الحفاظ عليها بكثير من الفضل والفضائل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ”، وأن الصلاة عماد الدين، و هي صلة بين العبد وخالقه، وقد خصها رب العزة (سبحانه وتعالى) بأن فرضها من فوق سبع سماوات، موضحا أن العبادة الصحيحة هي التي تنعكس على أخلاق الإنسان ومعاملاته.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن بعض أحكام الصلاة ومنها: أركان الصلاة وشروطها ومبطلاتها وسننها، وصلاة الحاجة، والاستخارة وتحية المسجد، والآذان وصيغه الواردة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن المنوط بالآذان والإقامة، وفي ختام اللقاء دعا الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء ومكروه.