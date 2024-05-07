رئيس مركز أبشواي بالفيوم يتابع تقديم طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي

تابع المهندس هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وجاهزيته لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد خليفة مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز أبشواي، والمهندس إيهاب أبوحمد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز ببدء تلقى المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طلبات التصالح بداية من اليوم الثلاثاء، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات أمامهم.

رئيس مركز أبشواي يوجه بتيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين

وخلال تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي وجه رئيس مركز ومدينة أبشواي بتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح طبقاً للوائح والقوانين تزامناً مع فتح الملفات السابقة للتصالح وبيان موقفها لمقدم الطلب، والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو من ينوب عنه.

وتواصل المراكز والمدن تلقى الطلبات من خلال المراكز التكنولوجية التي رفعت درجة الجاهزية والاستعداد، من خلال زيادة أعداد الموظفين والعاملين بها، للعمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.

وكانت محافظة الفيوم قد عقدت عدة لقاءات بديوان عام المحافظة مع مسئولي مديرية الزراعة ونقابة المهندسين والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمدن والمراكز للعمل على إنجاز ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بالتنسيق بين مسئولي جهات الولاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، ومجالس المدن من جانب، ومسئولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية من جانب آخر، لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، مع تشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، بهدف تعامل المواطن بشكل سريع ومن خلال الشباك الواحد، توفيراً للوقت والجهد، مع الاستعانة بمهندسي نقابة المهندسين بالفيوم، والمهندسين المعتمدين من قبلها، بشأن إنهاء إجراءات شهادة السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه، وكذا التأكيد على مسئولى جهات الولاية فى الرد على طلبات المواطنين بشأن انهاء شهادة جهة الولاية خلال المدة الزمنية المقررة.