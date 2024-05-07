QNB bebasata تشارك في عدد من الفعاليات داخل الجامعات والمدارس المصرية

شاركت منصة QNB bebasata في العديد من الفعاليات داخل الجامعات المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، و ذلك لتعريف و توعية الطلاب بأساسيات الشمول المالي مع توضيح المزايا الخاصة بمنصة QNB bebasata كونها منصة بنكية رقمية كاملة الخدمات في مصر حيث يستطيع الشباب فتح حساباتهم البنكية واستلام كارت الخصم المباشر وكذلك إتمام كافة العمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة فروع البنك..

وتمنح منصة QNB bebasata لعملائها إعفاء من كافة المصاريف البنكية الخاصة بفتح الحساب او المصاريف السنوية للحسابات و كذا مصاريف اصدار و تجديد الكروت البنكية، وقد لاقت منصة QNB bebasata اهتماما واقبالا كبير من جانب الطلاب، مما يعكس أهمية دور البنك في نشر الوعي تجاه شباب الجامعات.

وتحرص منصة QNB bebasata على التواجد في كافة الجامعات المصرية والمدارس والأكاديميات القيام بالدور التوعوي في التعريف بالشمول المالي ونشر الثقافة المالية والتعريف بكافة الخدمات والمنتجات الرقمية التي تقدمها QNB bebasata.