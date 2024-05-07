الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جاياردو على رادار نادي ميلان لخلافة بيولي حال اقالته

جاياردو
جاياردو

تراقب إدارة نادي إي سي ميلان الإيطالي موقف أحد المدربين في الدوري السعودي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

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وأستقرت إدارة نادي ميلان على إقالة ستيفانو بيولي مدرب الروسونيري في نهاية الموسم الكروي الحالين وتبحث عن جديد عن مدرب جديد لقيادة الفريق.

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان تراقب وضعية الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب فريق اتحاد جدة تحسبا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

أضافت التقارير أن كشافو ميلان لديهم قناعة بقدرات جاياردو وإمكانية نجاحه مع الروسنيري خلفا لـ ستيفانو بيولي، وسط تعثر المدرب الأرجنتيني مع اتحاد جدة، وإمكانية رحيله عن العميد بعد تراجع النتائج مع العميد تحت قيادته.

ويعتبر سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو من أبرز المرشحين التي تنافس جاياردو على تدريب ميلان، في الموسم المقبل. 
 

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