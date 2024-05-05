الأحد 05 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جيرو يقود تشكيل ميلان أمام جنوى بالكالتشيو

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة جنوى، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو تشكيل ميلان الرسمي أمام جنوى، في المباراة المقرر اقامتها في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد.

تشكيل ميلان أمام جنوى

حراسة المرمى: ماركو سبورتيلو.

الدفاع: تيو هرنانديز، فيكايو توموري، ماتيو جابيا، فلورينزي.

الوسط: تياني ريندرز، إسماعيل بن ناصر.

الوسط الهجومي: رفائيل لياو، كريستيان بوليسيتش، صامويل تشوكويزي.

الهجوم: أوليفيه جيرو.

تشكيل ميلان أمام جنوى

الجدير بالذكر أن ميلان يحتل وصافة ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الجاري برصيد 70 نقطة، بينما يأتي جنوى في المركز الـ 12 برصيد 42 نقطة.

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