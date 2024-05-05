جيرو يقود تشكيل ميلان أمام جنوى بالكالتشيو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة جنوى، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو تشكيل ميلان الرسمي أمام جنوى، في المباراة المقرر اقامتها في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد.

تشكيل ميلان أمام جنوى

حراسة المرمى: ماركو سبورتيلو.

الدفاع: تيو هرنانديز، فيكايو توموري، ماتيو جابيا، فلورينزي.

الوسط: تياني ريندرز، إسماعيل بن ناصر.

الوسط الهجومي: رفائيل لياو، كريستيان بوليسيتش، صامويل تشوكويزي.

الهجوم: أوليفيه جيرو.

تشكيل ميلان أمام جنوى

الجدير بالذكر أن ميلان يحتل وصافة ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الجاري برصيد 70 نقطة، بينما يأتي جنوى في المركز الـ 12 برصيد 42 نقطة.