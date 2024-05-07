الثلاثاء 07 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

دفاع النواب: مصر لم ولن تتخلي عن الأشقاء الفلسطينيين ومساعي الهدنه لمنع الانزلاق في الفوضى

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

أدان اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب التصرفات الإسرائيلية الغير مسئولة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ، من خلال اقتحام رفح الفلسطينيه والتجاوزات الهمجيه من جنود الاحتلال والتى وصلت لاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مؤكداً بأن نتنياهو فقد صوابه بهذة الخطوات التي تعرقل مساعي الهدنه التى تقوم بها مصر والاطراف الدوليه.

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وطالب وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، المجتمع الدولي تجاة هذة المجازر التي ترتكب ضد شعب أعزل يروح ضحيتها الأبرياء من ابنا الشعب الفلسطيني في اخر ملاذ لهم وهي مدينة رفح الفلسطينيه.

وطالب وكيل دفاع النواب العقلاء في العالم وفي إسرائيل بضرورة الضغط علي المجرمين من قادة اسرائيل الذين أعطوا الأوامر باقتحام رفح الفلسطينيه ، مشيراً بأن هذا التصرفات ستعقد الأمور وتخلف عدد أكبر من الضحايا من المدنيين من الفلسطينيين من النساء والأطفال الأبرياء.

واشاد وكيل دفاع النواب بالموقف المصري والمبادرة المصريه الساعيه لإقرار هدنه دائمه لمنع مزيد من ارتكاب المجازر بين الفلسطينين ، موضحاً بأن مصر لم ولن تتخلي عن الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم نحو الحصول على حقوقهم المشروعة في بناء دولتهم المستقلة.

وثمن وكيل دفاع النواب من الموقف المصري بانتهاج السلام كخيار استراتيجي لمنع انزلاق المنطقه في دوامة الفوضى والدمار.

 

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