رئيس مدينة أجا بالدقهلية يتفقد المركز التكنولوجى لبدء تلقى طلبات التصالح

تفقد اليوم اللواء صبرى سليمان رئيس مركز ومدينة أجا، المركز التكنولوجى فى أول أيام تلقى طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء .

ووجه رئيس مركز ومدينة أجا، بتقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة بما يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد رئيس المركز، على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي..

جاء ذلك ذلك بحضور محمد البيلي و إيمان صالح، ونجلاء فتحي نواب رئيس مركز ومدينة أجا، وولاء بدوى مديرة المركز التكنولوجي برئاسة مركز أجا .