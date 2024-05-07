مقطورات قش الأرز بالدقهلية تعرقل الحركة المرورية على الطرق وتهدد بوقوع حوادث

انتشرت في طرق محافظة الدقهلية، التي تربط بين القرى والمدن ظاهرة المقطورات والسيارات التي تحمل أطنانا من قش الأرز وتهدد بوقوع حوادث يومية وتتسبب في اختناق واضطراب للحركة المرورية على الطرق ، إضافة إلى مخاطرها الأخرى من احتمالية وقوع حرائق بها نتيجة حمولتها الزائدة جدا وملامستها للأسلاك الكهربائية التي تنتشر في القرى .

كميات كبيرة

وأكد مواطنون بأنه لاتوجد ضوابط تحكم تنقل هذه المقطورات بين طرق المحافظة ، حيث يتم تحميلها بكميات كبيرة من القش أثناء موسم حصاد الأرز حاليا ، وطالبوا بحملات مرورية على الطرق لمنع كوارث قد تتسبب فيها هذه المقطورات بسبب الكميات الهائلة التي تحملها من قش الأرز .

بدون ضوابط

يقول عابد عبد الحميد بأن طريق دكرنس محلة دمنة المنصورة من الطرق الزراعية المشهورة في محافظة الدقهلية لوقوع أراض زراعية بمساحات كبيرة عليه ،ويتم نقل قش الأرز عن طريق مقطورات متهالكة وبدون لوحات والأخطر أنها تحمل كميات كبيرة من القش وتسير على الطرق بدون ضوابط وتعطل الحركة المرورية .

حجم المقطورة

ويضيف إبراهيم عبد الشافي بأن الطرق الواقعة بين مركز بني عبيد تنتشر به المقطورات التي تحمل أطنانا من قش الأرز ، وأكثر من مرة تسببت هذه المقطورات في حوادث على هذا الطريق نتيجة تهالك هذه المقطورات وإصرار سائقها على تحميل كميات كبيرة لاتتناسب مع حجم المقطورة مما يسبب خطرا كبيرا سواء على السائق أو السيارات العابرة في الطريق .

حملات مرورية

وطالب عامر مصطفى بضرورة قيام إدارة المرور بالدقهلية وفروعها في أنحاء المحافظة بشن حملات مرورية كل فترة خلال الوقت المقرر لحصاد الأرز ،وذلك للحد من مخاطر هذه المقطورات وإلزام أصحابها بعدم التنقل إلا بحمولة مناسبة حتى لاتتسبب في كوارث على الطرق ، والغريب في الأمر بأن هذه المقطورات تسير على الطرق بدون لوحات .

المقطورات متهالكة وتنقل القش بدون ضوابط