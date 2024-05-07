شون وصوامع المنيا تستقبل 132 ألف طن من محصول القمح

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة ، استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء 132608 طناً و151 كيلو جراماً من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي ، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه المحافظ، مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ، وفقا للضوابط المقررة ، وإزالة جميع المعوقات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام ، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية، تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن أعمال التوريد بدأت الإثنين 15 أبريل الماضى ، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم.

وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة ، لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم ، مؤكداً ، على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد ، للإطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح ، بالصوامع ، والهناجر ، والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً .

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد اعلن بدء موسم توريد محصول القمح بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً ، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين ، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الأقماح ، خلال الموسم الحالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للإكتفاء الذاتي ، وتوفير مخزون آمن من محصول القمح ، بوصفه محصولاً استراتيجيا، لافتًا إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى ، في زراعة و توريد القمح.

وأشار المحافظ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراطا ، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.