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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن هليوبوليس بنصف نهائي دوري السوبر

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الثلاثاء عندما يلتقي مع نظيره فريق هليوبوليس في اللقاء الأول بين الفريقين بالدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام« Best of 3 ».

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‏‎تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لمواصلة المشوار بقوة والتأهل لنهائي البطولة.
‏‎وحرص طارق خيري المدير الفني للفريق علي عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة. 
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 89-43.

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