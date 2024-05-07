الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

فتح باب التقديم في مسابقة شباب المبتكرين لطلاب المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، باب التقديم في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي من مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة. 

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وتطلق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم، تحت إشراف الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، وبدعم من الإدارة المركزية لإدارة وتشغيل التكنولوجيا. 

وتستهدف المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية الطلاب النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي. 

وتأتي المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، التي تقوم بتنفيذها الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، في ظل التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لتنمية مهارات الطلاب العلمية والارتقاء بمهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم. 

شروط المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن شروط المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين تتضمن أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس المصرية (الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، ويتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف، وأن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة، وعمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة، على أن يشترك الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته، وفي حالة تقديم مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في أحد المحافظات مرة واحدة فقط، ويتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة.
 
وأوضحت الوزارة أن التسجيل في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين سيبدأ من غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 حتى يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، من خلال الرابط التالي: 
‏https://isf.untapinnovate.com/programs/37#block-about

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه ستتم المنافسة في إطار خمس مجالات هي الطاقة “Energy”  وتشمل (الطاقة الفيزيائية “EGPH”، والطاقة الكيميائية “EGCH”)، والبيئة “Environment” وتشمل (الهندسة البيئية “ENEV”،والبيئة وعلوم الأرض “EAEV”)، والروبوتات والآلات الذكية “ROBO”، والأنظمة البرمجية “Systems Software” وتشمل هندسة البرمجيات “SOFT”، والأنظمة المدمجة “EBED”، والذكاء الاصطناعي “AI”.

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