القادسية السعودي يستهدف ضم ريتشارليسون و خيسوس

يستهدف نادي القادسية السعودي التعاقد مع النجم البرازيلي ريتشارليسون لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة TBR Football في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي القادسية تستهدف البرازيلي ريتشارليسون هذا الصيف، وأن اللاعب لا يمانع بالذهاب إلى الدوري السعودي.

ونجح نادي القادسية في حسم بطاقة تأهله رسميًا إلى الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل، وذلك بعد احتلاله صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 64 نقطة بفارق 10 نقاط عن الخلود والعروبة المتواجدان في المركزين الثاني والثالث برصيد 54 نقطة لكل منهما.

القادسية يراقب غابرييل جيسوس

كما ذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم أن نادي القادسية حريص على التعاقد مع البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.