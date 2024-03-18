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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القادسية السعودية يقترب من العودة إلى دوري روشن

بوابة الوفد الإلكترونية

يقترب فريق القادسية الناشط بدوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، من العودة مرة أخرى إلى منافسات المحترفين دوري روشن.

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جمهورية شبين يواصل استعداداته لعودة دوري المحترفين

وينفرد القادسية بصدارة  ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 56 نقطة رغم خسارته في الجولة الماضية على يد العروبة صاحب المركز الثاني بـ 50 نقطة عقب نهاية الجولة 26 من دوري يلو «الدرجة الأولى»، وقبل 8 جولات من ختام المسابقة.

وكان القادسية قد خسر أمام العروبة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري يلو للمحترفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب نادي العروبة.

يذكر أن أول ثلاثة أندية في ترتيب دوري يلو تتأهل  إلى الدوري السعودي للمحترفين.

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