سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء 7-5-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.42 جنيه للشراء و155.45 جنيه للبيع، أما فى بنك مصر سجل 155.18 جنيه للشراء و155.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.42 جنيه للشراء.

155.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

155.18 جنيه للشراء.

155.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

150.19 جنيه للشراء.

155.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

150.45 جنيه للشراء.

155.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

154.93 جنيه للشراء.

155.36 جنيه للبيع.

واصل الين تراجعه مقابل الدولار الثلاثاء، إذ أثرت فروق أسعار الفائدة على العملة رغم تحذيرات جديدة من مسؤولين يابانيين بعد جولتين من تدخل يشتبه في أنه نتج عن موجة لبيع الدولار في الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.36 بالمئة إلى 0.6601 دولار أميركي، متراجعا عن أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 0.6650 دولار أميركي، وهو المستوى الذي سجله سابقا في الثامن من مارس.

وربح الدولار الأميركي 0.44 بالمئة ليصعد إلى 154.5635 ين ياباني، مواصلا مكاسبه بعد ارتفاعه 0.58 بالمئة أمس الاثنين.

وهبط الين الجمعة إلى 151.86 ين للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل، إذ فاقمت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية التي جاءت أقل من المتوقع الخسائر بعد بيانات بنك اليابان التي أشارت إلى أن التدخل الرسمي كان من الممكن أن يصل إلى نحو تسعة تريليون ين (58.37 مليار دولار).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، 0.04 بالمئة إلى 105.19، بعد انخفاضه إلى 104.52 الجمعة.

واستقر اليورو عند 1.07655 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2552 دولار.