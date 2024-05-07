للمرة الأولى.. إجراء عملية إصلاح فقرات بالعمود الفقرى بمستشفى بلبيس المركزي

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور عيد النجار استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عماد عبدالعال أخصائي المخ والأعصاب، وبإشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، أول عملية جراحية دقيقة لإجراء إصلاح وتثبيت الفقرة السابعة والثامنة صدرية، لمريضة تبلغ من العمر ٣٢ عامًا.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين، واستمرارًا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري بمحافظة الشرقية.



حيث تم استقبال الحالة بعد تحويلها من إحدى المستشفيات تعاني من إدعاء حادث أدى إلى كسر بالعمود الفقرى بالفقرة السابعة والثامنة صدرية، مما أدى إلى شلل بالطرفية السفلية وعدم التحكم بإخراج البول والبراز، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمريضة؛ تم إجراء العملية الجراحية بفضل الله بنجاح، والتى تم من خلالها إزالة العظام الضاغطة على الحبل الشوكي، وإزالة تجمعات دموية أعلى الأم الجافية، وتم تثبيت الفقرات بعدد ثمانية مسامير وشريحتين، والحالة العامة مستقرة، والمريضة الآن بحالة جيدة، وتتلقى الرعاية الصحية بقسم جراحة المخ والأعصاب، تحت متابعة الأطباء بالمستشفى.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن هذه العملية تأتي أيضاً بعد أيام قليلة من إجراء أول عملية مخ وأعصاب ميكروسكوبية متقدمة بمستشفى بلبيس المركزي، بعد تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، بدعم مستشفى بلبيس المركزي بجهاز ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٠ ملايين جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الصحة والسكان ولرئيس قطاع الطب العلاجي، وأيضاً الشكر الموصول لمدير عام الطب العلاجي، ولمدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولمدير مستشفى بلبيس المركزي، ولجميع الأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.