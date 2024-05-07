سعر الريال القطري مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال القطرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024، مقابل الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.11 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.19 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 12.15 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.11 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.15 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.19 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.22 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

12.11 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

واصل الين تراجعه مقابل الدولار الثلاثاء، إذ أثرت فروق أسعار الفائدة على العملة رغم تحذيرات جديدة من مسؤولين يابانيين بعد جولتين من تدخل يشتبه في أنه نتج عن موجة لبيع الدولار في الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.36 بالمئة إلى 0.6601 دولار أميركي، متراجعا عن أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 0.6650 دولار أميركي، وهو المستوى الذي سجله سابقا في الثامن من مارس.

وربح الدولار الأميركي 0.44 بالمئة ليصعد إلى 154.5635 ين ياباني، مواصلا مكاسبه بعد ارتفاعه 0.58 بالمئة أمس الاثنين.

وهبط الين الجمعة إلى 151.86 ين للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل، إذ فاقمت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية التي جاءت أقل من المتوقع الخسائر بعد بيانات بنك اليابان التي أشارت إلى أن التدخل الرسمي كان من الممكن أن يصل إلى نحو تسعة تريليون ين (58.37 مليار دولار).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، 0.04 بالمئة إلى 105.19، بعد انخفاضه إلى 104.52 الجمعة.

واستقر اليورو عند 1.07655 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2552 دولار