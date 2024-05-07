شاهد.. لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس بوتين

شهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع.

وتخلل مراسم الحفل مشهد دخول حملة العلم الوطني الروسي والشعار الرئاسي عبر قاعات "القديس جاورجيوس" و"ألكسندر" إلى قاعة "القديس أندريه".

وبعد ذلك دخل حملة دستور وشعار روسيا، والذين تم وضعهما على المنصة التي سيؤدي فيها رئيس الدولة القسم.

ودقت أجراس ساعة برج "سباسكايا" في الكرملين إيذانا ببدء مراسم التنصيب، ودخل الرئيس بوتين إلى قاعة الحفل وقام بأداء القسم الرئاسي.

وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها بعد احتفالية تنصيب رئيس روسيا: "أعزائي مواطنو روسيا، السيدات والسادة، أصدقائي الأعزاء، في هذه اللحظات الجليلة والمسؤولة من البدء في تولي منصب رئيس روسيا، أود أن أشكر بصدق مواطني روسيا في جميع أنحاء بلدنا، سكان أراضينا التاريخية، الذين دافعوا عن حقهم في أن يكونوا مع الوطن الأم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قد استقل خلال حفل التنصيب، سيارة "أوروس" الجديدة خلال توجهه من مكتبه إلى الكرملين.

وغادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، الذي يحتوي على صور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق، ثم استقل سيارة "أوروس" الجديدة.

من جهة أخرى أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد قال في وقت سابق، إنه سيتم خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 مايو/أيار، تقديم نسخة جديدة من السيارة الفاخرة "أوروس" (Aurus Senat).

وأطلق مشروع "كورتيج" بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عام 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وعامة، وسط متابعة كبيرة في روسيا وحول العالم.

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