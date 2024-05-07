سمية الخشاب تقدم بلاغًا ضد رامز جلال بتهمة التعذيب

تقدمت الفنانة سمية الخشاب، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان رامز جلال، بسبب المشكلات الصحية التي تعرضت لها جراء مشاركتها ببرنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، والمذاع على مدار شهر رمضان الماضي، عبر شاشة قناة «MBC»، واتهمت «سمية» في بلاغها «رامز» وفريق عمل البرنامج بخداعها والتسبب في تعذيبها وإصابتها.

كان اشرف إبراهيم على محامي الفنانة سمية الخشاب قد تقدم ببلاغ حمل رقم عرائض مكتب النائب العام رقم 706809 لسنة 2024 المكتب الفني للنائب العام، وقيد برقم 2796 لسنة 2024 إداري العجوزة، لمباشرة التحقيقات، ضد كل من مقدم البرنامج رامز جلال، والمنتج والمنتجة، والمخرج ومعدة البرنامج، لما تعرضت لها الفنانة سمية الخشاب من إصابات خطيرة خلال استضافتها في برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر» .

كشفت سمية الخشاب في البلاغ أنها تعرضت إلى إصابات مما استدعى دخولها مستشفى «الزهراء» في دبي، من أجل الاطمئنان على سلامتها الجسدية، فيما ثبت من التقارير الطبية، إصابتها في القدم اليسرى والذراع وكدمات، وكسر خلع في طرف الكعب، فضلًا عن كدمات متعددة بالكتف الأيسر وكدمات بالذراع الأيسر وتمزق كلي بأربطة الكاحل الأيسر الخارجية مع التهاب شديد مع أربطة الكتف الأيسر، مما يستوجب راحة لمدة 21 يوما، مشيرة إلى أنها اضطرت لتحمل إصابتها وأخذ مسكنات من أجل استكمال تصوير مسلسلها «بـ100 راجل».

ووفقا لبلاغ سمية الخشاب، أن معدة البرنامج أبلغتها بأنها تريد الاتفاق معها على الذهاب لبرنامج «المدعي عليه ثانيًا» وقد جاءت إلى منزل المدعيه وأبلغتها بأنه برنامج حواري فقط وأن الفنان رامز جلال امتنع عن تخويف وترويع الضيوف وأن البرنامج ليس به أي أخطار وانه سوف يكون برنامج حواري فقط لا غير دون أي خطورة على ضيوف البرنامج.