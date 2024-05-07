عيدنا الفرعوني الوحيد.. عمر السعيد ويسرا يحتفلان بشم النسيم معًا (شاهد)

شارك الفنان عمر السعيد جمهوره بصورة جديدة على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام ، إحتفالًا بشم النسيم على أنغام أغنية الدنيا ربيع.

عمر السعيد يحتفل بشم النسيم مع يسرا

وظهر السعيد في الصورة برفقة النجمة يسرا وعلق على الصورة قائلًا :" كل شم نسيم واحنا بخير، عيدنا الفرعوني الوحيد اللي بنحتفل بيه كشعب ثقافة وعادة وتقليد مصري أصيل، happy Easter everyone مع حبيبتي سيفا ودن دن".

أصل عيد شم النسيم

هو أحد أعياد مصر الفرعونية، وترجع ‏بداية الاحتفال به بشكل رسمي إلى ما يقرب من 4700 عام (270) قبل الميلاد، وترجع ‏تسمية "شم النسيم" إلى الكلمة الفرعونية (شمو) وهي كلمة هيروغليفية، ويرمز بها عند ‏قدماء المصريين إلى بعث الحياة، وكانوا يعتقدون أن ذلك اليوم هو أول الزمان، وفيه بدأ ‏خلق العالم. وأضيفت كلمة ( النسيم) إليه لارتباط هذا اليوم باعتدال الجو، حيث تكون ‏بداية الربيع، ولا بد من الإشارة أن اليهود من المصريين - على عهد سيدنا موسى عليه ‏السلام- قد أخذوا عن الفراعنة المصريين احتفالهم بهذا العيد، وجعلوه رأساً للسنة العبرية، ‏وأطلقوا عليه اسم " عيد الفصح" والفصح: كلمة عبرية تعني: ( الخروج أو العبور) ‏وذلك أنه كان يوم خروجهم من مصر، على عهد سيدنا موسى عليه السلام.

وعندما ‏دخلت المسيحية مصر عرف ما يسمى بـ:"عيد يوم القيامة" والذي يرمز إلى قيام المسيح ‏من قبره واحتفالات النصارى بشم النسيم بعد ذلك جاءت موافقة ‏لاحتفال المصريين القدماء، ويلاحظ أن يوم شم النسيم يعتبر عيداً رسمياً في بعض البلاد ‏الإسلامية تعطل فيه الدوائر الرسمية! كما يلاحظ أيضاً أن النصارى كانوا ولا يزالون ‏يحتفلون بعيد الفصح ( أو عيد القيامة) في يوم الأحد، ويليه مباشرة عيد شم النسيم يوم ‏الاثنين. ومن مظاهر الاحتفال بعيد ( شم النسيم) أن الناس يخرجون إلى الحدائق ‏والمتنزهات بمن فيهم النساء والأطفال، ويأكلون الأطعمة وأكثرها من البيض، والفسيخ ( ‏السمك المملح) وغير ذلك.

من هو عمر السعيد

ممثل مصرى، من مواليد القاهرة عام 1986، شارك فى فيلم "واحد صفر"، وقد قدم دور الضابط بشكل جديد للسينما المصرية مما رشحه للمشاركة في بطولة فيلم 678 مع كبار نجوم الفن، ومن أهم أفلامه "واحد صفر، سكر مر، تيتة رهيبة"، ومن مسلسلاته "لعبة إبليس، مريم، البيوت أسرار".