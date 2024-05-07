استقرار الأحوال الجوية بقرى ومدن البحيرة

تشهد محافظة البحيرة، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، مع طقس معتدل نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 28 درجة، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة 33%، مع رياح معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 17 إلى 18 كم/ ساعة، مما يؤثر على معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء في الطرق السريعة التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة، مثل الطريقان الزراعي والصحراوي، وكذلك الطريق الدولي الساحلي، أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقري المحافظة.

ومن جانبها تواصل الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة، تنفيذ حملاتها المكثفة على المعديات والمراكب النيلية بكافة أنحاء المحافظة؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب تلك المعديات والمراكب بالأعداد القانونية من الركاب، وكذلك حصولهم على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أعمال الصيد

ونظراً لحالة الاستقرار في الأحوال الجوية، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين داخل ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، عقب الانتهاء من صلاة الفجر، داخل الميناء تمهيدا لممارسة أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط، سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك، بالإضافة إلي مستلزمات واحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات.

أعمال الصيد في ميناء بوغاز بمدينة رشيد

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعدادًا كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقرى التابعة لها، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط.

وفي قرى المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سوا الخضراوات مثل البطاطس والبسلة، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة، تمهيدًا لنقلها إلى أسواق الجملة للخضر والفاكهة، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى استمرار حصاد محصول القمح وتوريده إلى شون وصوامع المحافظة، وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبر ماكينات الري، بعد توقف سقوط الأمطار منذ أيام طويلة.