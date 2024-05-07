ضبط عامل صرف 90 ألف جنيه من معاش والدته المتوفاة بجرجا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج من ضبط عامل يبلغ من العمر 42 سنة يقيم بدائرة المركز بتهمة النصب على موظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصرف معاش والدته المتوفاة منذ فترة متحصلًا على مبلغ مالي قدره 90 ألف جنيه.





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جرجا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "محمد . س . . ع . ع" 42 سنة عامل يقيم دائرة المركز بإدخال الغش والتدليس على موظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والاستمرار في صرف معاش والدته "نجاح . ع . ع" المتوفاة بتاريخ محدد والمستحق لها عن والده المتوفي "سعد . ع . ع".

ومن خلال التحريات تبين أن المذكور لم يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوفاة والدته الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 90 ألف جنيه عن الفترة من محددة وحتى اكتشاف الواقعة ورفضه الاستجابة لمطالبات الهيئة في رد المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب استصدار إذن جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المستولى عليها.



تم تحرير محضر ملحق بمحضر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيسر نتج عنه إصابة قائد السيارة بكسر بالساق اليسرى وشقيقته باشتباه كسر بالساق اليمنى وزوجها بكسر بالذراع الأيمن وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين بدائرة المركز.



انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "زكريا ح ف" 46 سنة سائق، يقيم بمحافظة أسيوط على الطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.



نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكسر بالساق اليسرى ومستقلي السيارة شقيقته "نعمة . ح . ف" 23 سنة ربة منزل باشتباه كسر بالساق اليمنى وزوجها "عاصم . ن . ص" 50 سنة مهندس بكسر بالذراع الأيسر يقيمان بذات الناحية وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهه الجنائية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.