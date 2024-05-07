عاجل
مصر تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح وسيطرتها على المعبر من الجانب الفلسطيني
الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

معلول
معلول

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض لم يوافق على ضم علي معلول، لاعب الأهلي قبل عدة مواسم، وتحديدًا قبل انتقاله إلى الأحمر.

txt

أحمد أبو مسلم: أتفهم استبعاد معلول من قائمة الأهلي

أضاف أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علي معلول قبل انتقاله للأهلي بموسم واحد، تم عرضه على الأهلي والزمالك".

وتابع: "الناديان حينها لم يوافقا على ضم علي معلول، لأن الناديين كانا لا يريدان التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر".

وواصل: "تم عرض علي معلول على الأهلي والزمالك في أسبوع واحد، والفريقان لم يوافقا، ولكن في الموسم التالي الأهلي قرر التعاقد معه".

txt

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

وأختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "سيد معوض أم علي معلول؟ سيد معوض أفضل من معلول دفاعيًا، وأقوى منه، وحال المقارنة بينهما في أفضل مستوياتهما سأختار سيد معوض".

مواد متعلقة

معلول وتاو خارج قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد
الجريدة الورقية