وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى جهينة المركزي والحميات

قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، بتفقد سير العمل بمستشفى جهينة المركزي ورافقه أثناء الزيارة ا. أميرة الجبالي مدير المتابعة بالمديرية و بحضور الدكتور عاصم أحمد عبدالمولي مدير إدارة جهينة الصحية و الدكتور أمجد عادل مدير المستشفي.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، سير العمل بالعيادات الخارجية و مدي الإنضباط وانتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتابع وكيل صحة سوهاج، تقديم الخدمة بعيادات الأطفال والجراحة و الأسنان والباطنة والعظام كما تفقد المعمل وبنك الدم والأشعة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بتواجد وانضباط الأطقم الطبية وكذلك إقبال المواطنين لتلقي الخدمة بالمستشفي، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي.

وحرص وكيل صحة سوهاج، على الإستماع للمرضي و ذويهم لمعرفة الملاحظات والمعوقات التي تواجههم والعمل علي تذليلها.