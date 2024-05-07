تفاصيل مشروع أهل مصر لاكتشاف المواهب وتعزيز الهوية (شاهد)

كشف عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل مشروع أهل مصر لاكتشاف المواهب وتعزيز الهوية، موضحا أنه مشروع رئاسي وترعاه نيفين الكيلاني وزير الثقافية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروع يقوم على 3 محاور، وهم الشباب والمرأة والطفل.

أهداف المشروع

وأكد أن هناك أسس ومعايير للمشروع، والأسبوع الحالي هو أسبوع الشباب ويستمر حتى الغد حيث بداية مطلع الشهر الجاري، لافتًا إلى أن أهداف المشروع هو تعزيز القيم الإيجابية وتدعيم الولاء والانتماء ودمج ثقافي بين كل الأطراف وتبادل الخبرات بين المشاركين ويحافظ على الهوية الوطنية.

المشروع يشمل 6 محافظات حدودية

وأوضح أن المشروع يشمل 6 محافظات حدودية، هي مطروح وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء إضافة لأهالي حي الأسمرات بالقاهرة، موضحا أن المشروع يعرف الشباب ببلدهم والمنشآت السياحية بها.

أهل مصر .. تتوالى فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة دمياط، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 130 شابا وفتاة، حتى يوم 8 مايو الحالي.

وبدأ اليوم السادس من الملتقى مع الدوري الثقافي بالمدينة الشبابية برأس البر، أداره أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، وتضمن مجموعة من الأسئلة المتنوعة في مجالات السينما، الرياضة، المسرح، التاريخ، الفن، الجغرافيا والأدب وغيرها بهدف بث روح التنافس الإيجابي بين المشاركين.

وشهد الدوري الثقافي عدة جولات بين شباب محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، والقاهرة، انتهت بفوز محافظة البحر الأحمر.

من ناحية أخرى استمرت فعاليات الورش الحرفية التي ينظمها الملتقى بقصر ثقافة فارسكور، وكانت البداية مع ورشة "الأركت" قام خلالها المدرب أيمن السعدني بتدريب الشباب على أعمال الرش والتلوين للقطع الخشبية الخاصة بلعبة الشطرنج.

وقامت الفنانة نسرين مجدي بتدريب المشاركات خلال ورشة "الحلي" على تصميم إكسسوارات متنوعة بالخرز الملون والنحاس.

فيما عرفت المدربة أسماء خميس المشاركات خلال ورشة "المشغولات الجلدية" على طريقة استخدام الإبرة بشكل صحيح لعدم إتلاف الجلد المستخدم.

ومن المقرر أن يشهد الثلاثاء عدة تدريبات استعدادا لحفل ختام الأسبوع الثقافي المقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.



مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.