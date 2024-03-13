منع وجود التروسيكل .. محافظ أسوان يشدد على إنهاء مشروع ممشى أهل مصر

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، والذى يشهد اللمسات النهائية للإنتهاء من المشروع بالكامل بطول 4 كم حيث تم نهو المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100 % .

وجارى العمل فى المرحلة الثالثة " المنطقة الوسطى " المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2 ، وبنسبة تنفيذ 85 % ، وتضم إنشاء 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية .

جاء ذلك خلال جولته التى رافقه فيها المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات ، فضلاً عن مديرى المراسى والمتابعة الميدانية ، ونواب رئيس المدينة ، ومسئولى الشركة المنفذة.

شدد اللواء أشرف عطية على ضرروة الإلتزام بالبرنامج الزمنى والمقرر له يوليو القادم لنهو هذا المشروع الحيوى والهام لإكتمال البانوراما الجمالية والحضارية التى شهدتها واجهة المدينة ، مكلفاً بأن يتم بالتوازى إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء ، وكذا توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى ، بالإضافة إلى إستكمال الأعمال بالمشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للإستمتاع باللوحة الفنية الخلابة على صفحة نهر النيل الخالد .

ووجه أشرف عطية مدير المراسى بتكليف أصحاب المراسى السياحية بالإلتزام بنفس النموذج والطراز الجمالى للبوابات بطول الكورنيش لتحقيق التناسق الحضارى الراقى على الوجه الأكمل ، مكلفاً بمصادرة أحد عربات التروسيكل التى تم ضبطها على كورنيش النيل ، مع توجيه إنذار لأصحاب المراسى والفنادق العائمة بشأن توقيع غرامات فورية رادعة فى حالة الإستعانة بعربات التريسيكل لنقل متطلباتهم ، ومنع تواجدها بشكل نهائى للحفاظ على المظهر الجمالى بطول ممشى أهل مصر فى ثوبه الجديد .