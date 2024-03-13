الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

منع وجود التروسيكل .. محافظ أسوان يشدد على إنهاء مشروع ممشى أهل مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

 قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، والذى يشهد اللمسات النهائية للإنتهاء من المشروع بالكامل بطول 4 كم حيث تم نهو المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100 % .

 وجارى العمل فى المرحلة الثالثة " المنطقة الوسطى " المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2 ، وبنسبة تنفيذ 85 %  ، وتضم إنشاء 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية .

 جاء ذلك خلال جولته التى رافقه فيها المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات ، فضلاً عن مديرى المراسى والمتابعة الميدانية ، ونواب رئيس المدينة ، ومسئولى الشركة المنفذة.

 شدد اللواء أشرف عطية على ضرروة الإلتزام بالبرنامج الزمنى والمقرر له يوليو القادم لنهو هذا المشروع الحيوى والهام لإكتمال البانوراما الجمالية والحضارية التى شهدتها واجهة المدينة ، مكلفاً بأن يتم بالتوازى إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء ، وكذا توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى ، بالإضافة إلى إستكمال الأعمال بالمشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للإستمتاع باللوحة الفنية الخلابة على صفحة نهر النيل الخالد .

 

 ووجه أشرف عطية مدير المراسى بتكليف أصحاب المراسى السياحية بالإلتزام بنفس النموذج والطراز الجمالى للبوابات بطول الكورنيش لتحقيق التناسق الحضارى الراقى على الوجه الأكمل ، مكلفاً بمصادرة أحد عربات التروسيكل التى تم ضبطها على كورنيش النيل ، مع توجيه إنذار لأصحاب المراسى والفنادق العائمة بشأن توقيع غرامات فورية رادعة فى حالة الإستعانة بعربات التريسيكل لنقل متطلباتهم ، ومنع تواجدها بشكل نهائى للحفاظ على المظهر الجمالى بطول ممشى أهل مصر فى ثوبه الجديد .

الجريدة الورقية