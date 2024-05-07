ضبط 4 أطنان أسماك مدخنة ومجمدة ودواجن مخالفة بمراكز الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ولضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، قامت بالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن)، قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على المحال والمعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة، وضبط 4 طن أسماك مدخنة ومجمدة ودواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.