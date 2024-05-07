أحمد أبو مسلم: أتفهم استبعاد معلول من قائمة الأهلي

أكد أحمد أبو مسلم لاعب النادي الأهلي السابق، أن استبعاد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من قائمة مواجهة الاتحاد السكندري، أمر طبيعي لإراحته.

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وتابع أبو مسلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "قد يكون استبعاد معلول مفهوم من أجل منحه الراحة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف أحمد أبو مسلم: "اندهشت فقط من عدم وجود كريم الدبيس البديل الخاص بالتونسي، وبالتالي أعتقد أنه غير مقتنع به تمامًا لأنه لا يوجد حاليًا ظهير أيسر أمام الاتحاد السكندري، وقد يتجه لتواجد عمر كمال عبدالواحد في الجبهة اليسرى".

واستطرد نجم الأهلي السابق: "كريم الدبيس من اللاعبين المميزين والعناصر الهامة في الجبهة اليسرى، ولكنه يحتاج الحصول على دقائق لعب أكثر من أجل أن يكون لاعبًا أساسيًا بالفترة المقبلة".

وقال أبو مسلم: "كولر عليه أن يكون عادلًا في اختيار اللاعبين للمباريات، حتى يكون هناك احترام من العناصر داخل الفريق له".

واختتم أحمد أبو مسلم: "لا أرى وجود ظهير أيسر مميز في مصر، حتى أحمد فتوح لاعب الزمالك مستواه تراجع بشكل ملحوظ، ومحمد شكري الذي كان سيعود للأهلي تعرض للرباط الصليبي وهناك خلل في مصر بهذا المركز".