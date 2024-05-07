القاهرة الإخبارية: ليلة دامية على الفلسطينيين وضحايا جدد بعد غارات للاحتلال

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية برفح الفلسطينية، إن الليلة الماضية هي ليلة دامية على الفلسطينيين، مشيرًا إلى وقوع ضحايا جدد بعد غارات للاحتلال على منازل في مدينة رفح الفلسطينية، أودت بحياة 20 شهيدا جراء العمليات العنيفة والمكثفة.

العمليات العسكرية الإسرائيلية العنيفة

وتابع، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية العنيفة والمكثفة لا زالت مستمرة في عدة مناطق في مدينة رفح والتي تركزت بشكل أساسي اتجاه المنطقة الشرقية لتلك المدنية؛ حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل المأهولة بالفلسطينيين مما أدى إلى ارتقاء هذه الأعداد من الشهداء والمصابين، إضافة إلى ذلك تقوم المدفعية الإسرائيلية بقصف عشوائي وكثيف في الأحياء الشرقية لمدينة رفح حي السلام والتنور ومحيط مطار غزة المدمر.

الزوارق الحربية الإسرائيلية لا زالت تقوم بالقصف

وأشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية لا زالت تقوم بالقصف باتجاه المناطق الساحلية لمدينة رفح الفلسطينية والغربية بشكل مكثف والتي تكتظ بعشرات الآلاف من خيام النازحيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن القصف على مدينة رفح خلف أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين الذين باتوا لا يستطيعون إيجاد أماكن لتلقي العلاجات لتلك الحالات نظرا لصعوبة الأوضاع وعدم مقدرة المستشفيات في هذه المدينة على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

الشعب الفلسطيني لديه رغبة قوية في تحرير نفسه

جدير بالذكر أن اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال أمس إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "أعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.