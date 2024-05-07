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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 .. ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر مايو، وظهر ذلك جليًا في البحث عن المرتبات عبر " جوجل" حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2024 لـ 66 وزارة وهيئة حكومية يوم 23 مايو 2024.

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معيط للمستثمرين والمصدرين: الأولويات الرئاسية فى «الجمهورية الجديدة» ستغير الوجه الاقتصادى لمصر

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اقرأ غدًا بالوفد.. معيط: الأولويات الرئاسية في الجمهورية الجديدة ستغير الوجه الاقتصادي لمصر

صرف المرتبات

ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، على أن ينتهي يوم 28 مايو 2024، كما  يتم صرف متأخرات شهر أبريل أيام 8 -9 - 12) من شهر مايو.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

ويمكن صرف مرتبات شهر مايو 2024 عبر : -مكاتب البريد الآلي atm، ومنافذ الصرف وجميع البنوك، منافذ شركات فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وماكينات الصرف.

مرتب شهر مايو 2024 بالزيادة لجديدة

موظف الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.

موظف الدرجة العالية 10200 جنيه.

موظف درجة المدير العام 9200 جنيه.

موظف الدرجة الأولى 8200 جنيه.

موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.

موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

موظف الدرجة السادسة 6000 جنيه.

المجلس القومي للأجور

جدير بالذكر قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو الجاري. 

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