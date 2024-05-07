زيادة أسعار النفط مع تصاعد أحداث الشرق الأوسط

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، ارتفاعا جديدا، وذلك بعد اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة، وعدم الوصول لقرار حاسم بوقف إطلاق الناربشكل فوري.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.28 بالمئة، إلى 83.56 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.31 بالمئة، إلى 78.72 دولار للبرميل.

ومن جانبه قال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في IG: "افتتحت أسعار النفط صباح اليوم، مع وجود بعض الحواجز في محادثات وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحماس، ما دفع المشاركين في السوق إلى تسعير التوترات الجيوسياسية التي من المحتمل أن تستمر لفترة أطول".

وأضاف يب أن المشاركين في السوق سيتطلعون إلى الإصدارات القادمة لبيانات مخزونات الخام الأمريكية.. نقلًا عن “رويترز”.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية الأسبوع الماضي. وكان من الممكن أن تنخفض مخزونات الخام في المتوسط ​​بنحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو، بناء على توقعات المحللين.