انتخابات الهند.. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصوت اليوم في مسقط رأسه

تستمر الانتخابات الهندية الضخمة، واليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، بدأت 11 ولاية وإقليما هنديا، التصويت في المرحلة الثالثة من الانتخابات العامة.

ووفقا لـ "رويترز"، تشهد اليوم ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التصويت في الانتخابات، وحثت لجنة الانتخابات في البلاد المواطنين على الإقبال.

يذكر أن الهند بدأت التصويت في 19 أبريل، في انتخابات من سبع مراحل يحق فيها لنحو مليار شخص التصويت، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات في 4 يونيو.

ومن جانبه يسعى "مودي" للفوز بولاية ثالثة نادرة على التوالي في انتخابات تضع حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه في مواجهة تحالف يضم أكثر من عشرين حزبا معارضا.

فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيفوز بأغلبية مريحة، وكانت حملة مودي بدأت باستعراض سجله الاقتصادي وإجراءات الرعاية الاجتماعية والفخر الوطني والشعبية الشخصية.

انتخابات الهند.. حملة مودي تهاجم المسلمين وهو يؤكد دعمه

وبعد ذلك غيرت مسارها بعد المرحلة الأولى وركزت أكثر على تعزيز القاعدة الهندوسية لحزب بهاراتيا جاناتا من خلال مهاجمة المنافسين باعتبارهم مؤيدين للمسلمين، على الرغم من أن الدراسات الاستقصائية تقول إن الوظائف والتضخم هما الاهتمامان الرئيسيان للناخبين.

وفي مقابلة مع قناة "تايمز ناو" تم بثها أمس الاثنين، قال مودي إنه لا يعارض الإسلام أو المسلمين ويريد أن يفكر المجتمع في نموهم المستقبلي أثناء التصويت.

وتغطي انتخابات اليوم الثلاثاء 93 مقعدا في 11 ولاية وإقليم، حيث حصلت جوجارات وماهاراشترا في الغرب وكارناتاكا في الجنوب على 50 مقعدا، وسيكون مودي من بين 172 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم اليوم.

ومن المتوقع أن يدلي بصوته في دائرة جانديناجار بولاية جوجارات حيث يعتبر وزير الداخلية أميت شاه مرشح حزب بهاراتيا جاناتا.

وفي انتخابات 2019، فاز حزب بهاراتيا جاناتا بأكثر من 70 مقعدًا من أصل 93 مقعدًا سيتم التنافس عليها يوم الثلاثاء، لكنه يواجه منافسات أكثر صرامة هذه المرة مع اكتساب حزب المؤتمر المعارض الرئيسي قوة في كارناتاكا وانقسام شريك إقليمي في ولاية ماهاراشترا.

وكانت نسبة إقبال الناخبين البالغة 66.14% و66.71% على التوالي في المرحلتين الأوليين أقل بشكل هامشي من المرحلتين المقابلتين قبل خمس سنوات، حيث ألقى المحللون اللوم على حرارة الصيف وعدم وجود قضية قوية واحدة لتحفيز الناخبين.

انتخابات الهند.. طرق مختلفة لتشجيع المواطنين على التصويت

ومنذ ذلك الحين، كثفت لجنة الانتخابات حملاتها لتشجيع الناس على التصويت أثناء التشاور مع مسؤولي الأرصاد الجوية ووكالات الصحة وإدارة الكوارث للتعامل مع تأثير ظروف موجة الحر على تصويت اليوم.

وقالت في بيان عشية التصويت إنه "من المتوقع أن تكون الأحوال الجوية ضمن المعدلات الطبيعية"، داعية الناخبين إلى "الإقبال على مراكز الاقتراع والتصويت كما تعمل أيضًا على دفع وعي الناخبين لزيادة المشاركة من خلال الرسائل والأغاني خلال مباريات الكريكيت في الدوري الهندي الممتاز، وتنبيهات الفيسبوك، والإعلانات في محطات القطارات وعلى الرحلات الجوية، والرسائل على تذاكر القطار، وأكياس الحليب، في محطات الوقود، والأفلام والأغاني في دور السينما، وغيرها من الأماكن الحيوية.

وأضاف أن تطبيق الموسيقى سبوتيفاي أنشأ "قائمة تشغيل انتخابية" لتحفيز الناخبين، ويتم استخدام المشاهير لتقديم مناشدات من خلال الإعلانات التجارية الإذاعية والتلفزيونية.