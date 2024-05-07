حالة الطقس.. أبرز الظواهر الطبيعية حتى الأحد المقبل

بعد انتهاء شم النسيم، يسود اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد.

فيما أوضحت الهيئة العامة للأرصد أن هناك بعض الظواهر الطبيعية المؤثرة اليوم منها:

شبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس بداية من غد حتى يوم الأحد القادم

فيما يشهد غدا الأربعاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2 (5) درجة، وتظهر شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بجانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

أما يوم الخميس الموافق 9 مايو فيكون هناك نشاط واضح للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، وتصل درجة الحرارة في العاصمة "القاهرة" إلى 34 درجة.

وفي الفترة من يوم الجمعة الموافق 10 مايو إلى يوم الأحد الموافق 12 مايو، يكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.