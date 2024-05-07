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الثلاثاء 07 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

الاهلي والاتحاد
الاهلي والاتحاد

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الأهلي بنظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، من أجل مواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.
في المقابل، يرغب الاتحاد السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يعلم الجهاز الفني لزعيم الثغر بأن مواجعة المارد الأحمر قوية ومثيرة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام السابعة من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تُنقل مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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