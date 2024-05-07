موعد مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الأهلي بنظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، من أجل مواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

في المقابل، يرغب الاتحاد السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يعلم الجهاز الفني لزعيم الثغر بأن مواجعة المارد الأحمر قوية ومثيرة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام السابعة من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تُنقل مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.