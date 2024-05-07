صور.. وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفي القناطر الخيرية

بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ؛ بمتابعة خطة التأمين الطبي خلال عطلة عيد القيامة واعياد الربيع، أجري اليوم الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية داخل مستشفي القناطر الخيرية العام، نظرا لموقعها الحساس بمدينة القناطر، ولقربها من الحدائق والمنتزهات التي يتوافد عليها المواطنون أثناء الاحتفال بشم النسيم.

وأثناء الزيارة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر ادوية ومستلزمات الطوارئ، ومدي جاهزية المستشفي لاستقبال اي حاله طوارئ او تسمم غذائي.

كما راجع القدرة الاستيعابية للعنايات المركزة بالمستشفي، والتأكد من توافر اكياس الدم ومشتقاته بفصائله المختلفة، ومن تواجد الفريق الطبي النوباتجي وانتظام سير العمل داخل المستشفي.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد النحاس مدير المستشفي، وفريق من اشراف مديرية الشئون الصحية، بينهم الدكتورمحمد جمال مدير ادارة المستشفيات ، والدكتور اسامة ابو عامر مدير ادارة المستشفيات، والدكتورمحمود الدمرداش مدير ادارة الجودة والفريق المعاون لهم .