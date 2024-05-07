رئيس الزمالك يوجه الشكر لفتيات الطائره بعد ذهبية إفريقيا

وجه الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء "سيدات"، عقب التتويج بلقب بطولة إفريقيا.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملوك الصالات" عبر شاشة قناة الزمالك : "بشكر فتيات الذهب، الذين أسعدوا جماهير الزمالك حول العالم، وإن شاء الله يقدوا يسعدونا في كأس العالم للأندية".

وأضاف : "الفريق خاض نهائي أفريقيا وكان لديه الإصرار والعزيمة في حصد اللقب، وكنت أشعر أن الفريق سيحصد البطولة".

وأكمل: "بشكر مجلس إدارة نادي سبورتنج الذي وافق على رحيل أحمد فتحي لتولي المهمة الفنية للفريق قبل بداية البطولة، وكان لديه دوراً كبيراً في الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي".

واختتم: "الفريق استطاع أن يتجاوز الفترة الصعبة التي مر بها قبل بداية البطولة، وبشكر الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، ونيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة، على كل ما فعلوه مع الفريق قبل بداية البطولة القارية".

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، تُوج بلقب بطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2 في النهائي، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.