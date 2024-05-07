طقس حار نهارا.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم ا لثلاثاء في مصر

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

نخل: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28

السويس:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33