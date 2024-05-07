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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي

كريم شحاته
كريم شحاته

كشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة السابق بنادي البنك الأهلي السبب وراء عدم التوفيق لدى الفريق في الفترة الحالية.

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وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شعرت بأن هناك عدم توفيق في المرحلة الحالية داخل البنك الأهلي".
وأضاف: "أردت الحفاظ على نفسي وعلى الفريق، وأنه عندما أكون متواجدًا يكون ذلك في ظل تمسك من النادي بي".
وتابع: "أسباب عدم التوفيق في البنك الأهلي؟ كثرة النجوم في الفريق، هذا يكون أحيانًا ضررًا على الفريق، قائمة لاعبينا بها 30 لاعبًا، وجميعهم أصحاب أسماء كبيرة، لذا عندما يتم استبعاد أحدهم يكون هناك عدم تقبل للقرار".
وأكمل: "أزمة كثرة النجوم تصنع حالة من عدم الكفاح من أجل الفوز على المباريات.. لا أريد تحميل اللاعبين المسئولية بشكل كامل، فجميع العناصر في النادي يبذلون كل ما في وسعهم".
وواصل: "طارق مصطفى مدرب كبير، لقد انضم إلينا في يناير، ورأيت أنه مدربًا جريئًا، ولا يخشى الفرق الكبيرة، ويلعب بطريقة هجومية، وكنت مستمتعًا معه".
وأتم كريم حسن شحاتة تصريحاته قائلًا: "البعض أيضًا كان لا يريد استمراري في منصبي، وكانوا يضغطون على إدارة النادي من أجل إقالتي، لذا رأيت تقديم الاستقالة هو الأفضل".

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