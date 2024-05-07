ميدو: فخور بسام مرسي.. وعلى حسام حسن ضمه للمنتخب

طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق حسام حسن، المدير الفني للفراعنة بضم سام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي لمعسكر الفراعنة القادم.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إيبسويتش تاون أحد الفرق التاريخية في إنجلترا، وسام مرسي نجح في قيادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عامًا".

وأضاف: "فخور بسام مرسي، هو نموذج للشاب المكافح، ولا يحبط من عدم استدعاءه للمنتخب، وأبارك له على التأهل إلى البريميرليج".

وتابع: "شاهدت سام مرسي أكثر من مرة، وهو تطور بشكل كثير في الفترة الماضية، وهو لاعب ارتكاز جيد، ويجيد التعامل مع الكرة، وأعتقد أن لديه خبرات كبيرة".

وأكمل: "المنافسة على التأهل من الشامبيونشيب مطحنة، وتحتاج إلى لاعبين كبار، يملكون الخبرات، وسام مرسي يمر بأفضل مراحله الفنية في مسيرته".

وواصل: "أتمنى من حسام حسن أن يضم سام مرسي لمعسكر منتخب مصر، لأنه قد يكون حلًا جيدًا لمركز الارتكاز، فهو يستطيع تقديم جودة مختلفة".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "سام مرسي لاعب جاهز ويلعب في مستوى عالي، ولديه إمكانيات مختلفة عن اللاعبين المحليين، خصوصًا أن أرقامه جيدًا، خصوصًا في نسبة التصرف واستخلاص الكرة".