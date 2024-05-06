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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: على الزمالك أن يتحضر إداريًا لنهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

طالب ميدو إدارة نادي الزمالك بالتحضر الإداري الجيد لمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان.

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ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، بالمغرب، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "على إدارة الزمالك أن تتحضر إداريا قبل مواجهة نهضة بركان".

وتابع: "لابد من وجود قرارات من جانب مجلس إدارة الزمالك ووضع ضغط على إدارة الفريق المغربي من أجل الحصول على كافة مستحقاته، مثل ما يفعل فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي والرئيس الشرفي لنادي نهضة بركان".

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر، في حين رفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

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