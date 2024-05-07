عاجل
عاجل.. اغتيال قيادي كبير بحركة حماس في رفح الفلسطينية.. والمقاومة تعلق ننشر نص ورقة اقتراح التهدئة التي أعلنت حماس قبولها مكتب نتنياهو: سنرسل وفدا إلى القاهرة للقاء الوسطاء لبحث التوصل لصفقة مقبولة إسرائيل تشتعل بالمظاهرات.. ومحتجون يحاصرون منزل نتنياهو لإجباره على الاستجابة للهدنة (فيديو)
الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري يواجه تيم اف سي وديًا غدًا استعدادًا لمباراة بيراميدز

المصري
المصري

أتم الجهاز الإداري بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة الكابتن محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق تيم اف سي على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الثلاثاء  على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

إقرأ أيضًا..

txt

المصري يهزم طلائع الجيش ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة الدوري


تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السابعة مساء السبت المقبل الموافق الحادي عشر من مايو الجاري.
يهدف الكابتن علي ماهر من خلال المباراة إلى منح مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباريات الفريق الأخيرة حساسية المباريات ، فيما ستخوض المجموعة الأساسية مرانًا خفيفًا يخضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء.
كان المصري قد نجح اليوم في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي وذلك بعد تغلبه على  نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد رافعًا رصيده إلى النقطة السابعة والثلاثين محتلا وصافة جدول الترتيب.
 

مواد متعلقة

جميع عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى عام 2023

حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني بعد قصة حب كبيرة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة مروان حمدي

علاء سلامة لاعب فاركو ينضم لصفوف فريق لاڤيينا

الاسماعيلي يخسر بثلاثية من سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة

بيراميدز يتعادل مع طلائع الجيش في كأس الرابطة

زد يهزم فاركو في كأس الرابطة

باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في كأس الرابطة
الجريدة الورقية