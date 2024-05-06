المصري يهزم طلائع الجيش ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة الدوري

فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، مساء اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز.

جاءت ثنائية المصري بتوقيع محمد شعبان حارس طلائع الجيش عن طريق الخطأ في الدقيقة 49، ثم عزز صلاح محسن بهدف ثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، عمرو موسى، حسين السيد لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

ويخوض المصري مواجهة قوية في الجولة المقبلة أمام بيراميدز متصدر جدول المسابقة، وذلك يوم السبت الموافق 11 مايو الحالي.